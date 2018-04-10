Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Галина
Телефон:
Описание
Авто в отличном состоянии. Новая шипованная резина, камера заднего вида.
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