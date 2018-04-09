Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Фиолетовый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Описание
Продам своё авто. Я хозяин, не перекуп. покупал в 2009 г в ноябре в Краснодаре. Вложений не требует вообще. Все исправно. В салоне не курили никогда. Комплектация Титаниум. Климат-контроль, все датчики, медиаруль, подлокотник. Торг возможен. Номер не продаётся. Все остальные вопросы по телефону.
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