Ford Focus Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 150 тыс. км Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Фиолетовый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Продам своё авто. Я хозяин, не перекуп. покупал в 2009 г в ноябре в Краснодаре. Вложений не требует вообще. Все исправно. В салоне не курили никогда. Комплектация Титаниум. Климат-контроль, все датчики, медиаруль, подлокотник. Торг возможен. Номер не продаётся. Все остальные вопросы по телефону.