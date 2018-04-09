Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Фиолетовый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Продам своё авто. Я хозяин, не перекуп. покупал в 2009 г в ноябре в Краснодаре. Вложений не требует вообще. Все исправно. В салоне не курили никогда. Комплектация Титаниум. Климат-контроль, все датчики, медиаруль, подлокотник. Торг возможен. Номер не продаётся. Все остальные вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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