Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 254 тыс. км

Цена: 275 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анатолий

Телефон:

Описание

Машина местная, ездила только по краю. Все работает как положено. Кондиционер, стеклоподъемники все, магнитола SONY с AUX. Зимняя и летняя резина практически в новом состоянии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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