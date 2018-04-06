Ford Focus Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 254 тыс. км Цена: 275 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анатолий Телефон:

Описание

Машина местная, ездила только по краю. Все работает как положено. Кондиционер, стеклоподъемники все, магнитола SONY с AUX. Зимняя и летняя резина практически в новом состоянии.