Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 254 тыс. км
Цена: 275 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анатолий
Телефон:
Описание
Машина местная, ездила только по краю. Все работает как положено. Кондиционер, стеклоподъемники все, магнитола SONY с AUX. Зимняя и летняя резина практически в новом состоянии.
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