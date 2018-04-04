Ford Focus Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 120 тыс. км Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Желтый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

На смотрины не катаюсь, продаю не спеша. Торг у капота, на машине езжу каждый день, звонить заранее.