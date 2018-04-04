Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Желтый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
На смотрины не катаюсь, продаю не спеша. Торг у капота, на машине езжу каждый день, звонить заранее.
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