Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 270 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, пару тысяч назад заменил ГРМ и ролик,выбит катализатор и прошит под евро 2, тянет отлично. Кондей работает отлично, круиз, мультируль.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Ford Focus

Ford Focus

Подержанная, пробег 155 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

320 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 180 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

137 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

480 тыс. руб.

Авто, похожие на Ford Focus

Ford Mondeo

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Усть-Лабинск

287 тыс. руб.

Citroen C4

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

280 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 155 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

320 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале