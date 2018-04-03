Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Крымск, Краснодарский край
Имя: Николай
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Описание
Авто в хорошем состоянии, пару тысяч назад заменил ГРМ и ролик,выбит катализатор и прошит под евро 2, тянет отлично. Кондей работает отлично, круиз, мультируль.
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