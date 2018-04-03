Ford Focus Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 170 тыс. км Цена: 270 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Крымск, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, пару тысяч назад заменил ГРМ и ролик,выбит катализатор и прошит под евро 2, тянет отлично. Кондей работает отлично, круиз, мультируль.