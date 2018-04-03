Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Автомобиль в отличном состоянии, новая резина Michelin, новое сцепление, проведено ТО, масло оригинал Ford.
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