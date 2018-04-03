Автомобиль в отличном состоянии, новая резина Michelin, новое сцепление, проведено ТО, масло оригинал Ford.

Имя: Александр

Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2007

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