Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 137 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль на отличном ходу. Двигатель и коробка без нареканий. Коробка переключает плавно, без пинков. Все работает на отлично. Салон в отличном состоянии. Юридический автомобиль чист. Торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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