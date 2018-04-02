Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 137 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Автомобиль на отличном ходу. Двигатель и коробка без нареканий. Коробка переключает плавно, без пинков. Все работает на отлично. Салон в отличном состоянии. Юридический автомобиль чист. Торг!
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