Ford Focus Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 180 тыс. км Цена: 137 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль на отличном ходу. Двигатель и коробка без нареканий. Коробка переключает плавно, без пинков. Все работает на отлично. Салон в отличном состоянии. Юридический автомобиль чист. Торг!