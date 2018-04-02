Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 469 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Олег
Описание
Гаражное хранение, в машине не курили, двигатель 125 л. с очень бодрый, ходовая в идеале, недавно поменял ГРМ, помпу, натяжной ролик, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, АКБ. Масло не жрет, все т.о. делаю вовремя. Машина в хорошем состоянии хорошая комплектация, делать не чего не надо, сел и поехал. Сигнализация с авто запуском и обратной связью. Любые проверки за ваш счет.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.