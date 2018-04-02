Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 469 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Гаражное хранение, в машине не курили, двигатель 125 л. с очень бодрый, ходовая в идеале, недавно поменял ГРМ, помпу, натяжной ролик, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, АКБ. Масло не жрет, все т.о. делаю вовремя. Машина в хорошем состоянии хорошая комплектация, делать не чего не надо, сел и поехал. Сигнализация с авто запуском и обратной связью. Любые проверки за ваш счет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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