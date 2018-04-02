Ford Focus Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 130 тыс. км Цена: 469 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Гаражное хранение, в машине не курили, двигатель 125 л. с очень бодрый, ходовая в идеале, недавно поменял ГРМ, помпу, натяжной ролик, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, АКБ. Масло не жрет, все т.о. делаю вовремя. Машина в хорошем состоянии хорошая комплектация, делать не чего не надо, сел и поехал. Сигнализация с авто запуском и обратной связью. Любые проверки за ваш счет.