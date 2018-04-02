Ford Focus Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 180 тыс. км Цена: 279 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам моего любимого фокуса, машинка шустрая резвая и очень удобная. От машины не избавляюсь. Продаю, так как нужны деньги на решение определенных проблем. Масло меняла месяц назад. Полтора месяца назад собирали ходовую. В машине работают 4 стеклоподъемника. Двухзонный климат-контроль. Лифт сидений.