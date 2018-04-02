Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 279 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам моего любимого фокуса, машинка шустрая резвая и очень удобная. От машины не избавляюсь. Продаю, так как нужны деньги на решение определенных проблем. Масло меняла месяц назад. Полтора месяца назад собирали ходовую. В машине работают 4 стеклоподъемника. Двухзонный климат-контроль. Лифт сидений.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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