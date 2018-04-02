Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 279 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Продам моего любимого фокуса, машинка шустрая резвая и очень удобная. От машины не избавляюсь. Продаю, так как нужны деньги на решение определенных проблем. Масло меняла месяц назад. Полтора месяца назад собирали ходовую. В машине работают 4 стеклоподъемника. Двухзонный климат-контроль. Лифт сидений.
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