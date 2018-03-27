Ford Focus Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 183 тыс. км Цена: 325 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Производство Германия. Максимальная комплектация на механике(Ghia). Бережная эксплуатация всех узлов машины. Состояние достойное. ПТС оригинал. Комплектация:

-электропривод передних и задних стеклоподъемников

-иммобилайзер

-центральный замок

-мультируль: криз- контроль, бортовой компьютер, управление магнитофоном

-запираемый на ключ капот. электрический замок багажника

-регулируемый обогрев передних сидений, обогрев переднего и заднего стекла.

-приятная подсветка всех электроприборов и зоны для ног

-электропривод зеркал

-центральный замок с ДУ и автоматическим закрыванием окон

-складывающееся 60: 40 заднее сиденье

-двузонный климат- контроль

-противотуманные фары

-омыватель фар

-6 подушек безопасности

-держатель для очков

-охлаждающий бардачок

-авто затемняющиеся зеркало заднего вида

-автомобиль на 15" зимних колесах, так же с автомобилем имеются летние -фирменные колеса 16" радиуса.

Сервисная книжка, руководство по эксплуатации автомобиля. Автомобиль оформлен на меня - я собственник. Хороший автомобиль - в хорошие руки.