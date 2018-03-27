Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 183 тыс. км

Цена: 325 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Производство Германия. Максимальная комплектация на механике(Ghia). Бережная эксплуатация всех узлов машины. Состояние достойное. ПТС оригинал. Комплектация:
-электропривод передних и задних стеклоподъемников
-иммобилайзер
-центральный замок
-мультируль: криз- контроль, бортовой компьютер, управление магнитофоном
-запираемый на ключ капот. электрический замок багажника
-регулируемый обогрев передних сидений, обогрев переднего и заднего стекла.
-приятная подсветка всех электроприборов и зоны для ног
-электропривод зеркал
-центральный замок с ДУ и автоматическим закрыванием окон
-складывающееся 60: 40 заднее сиденье
-двузонный климат- контроль
-противотуманные фары
-омыватель фар
-6 подушек безопасности
-держатель для очков
-охлаждающий бардачок
-авто затемняющиеся зеркало заднего вида
-автомобиль на 15" зимних колесах, так же с автомобилем имеются летние -фирменные колеса 16" радиуса.
Сервисная книжка, руководство по эксплуатации автомобиля. Автомобиль оформлен на меня - я собственник. Хороший автомобиль - в хорошие руки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Ford Focus

Ford Focus

Подержанная, пробег 159,833 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

195 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 158 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

300 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 177 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

279 тыс. руб.

Авто, похожие на Ford Focus

Peugeot 407

Подержанная, пробег 190 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

310 тыс. руб.

Subaru Impreza

Подержанная, пробег 148 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

350 тыс. руб.

Toyota Celica

Подержанная, пробег 270 тыс. км.
Краснодарский край, Крымск

350 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале