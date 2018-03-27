Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 183 тыс. км
Цена: 325 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Олег
Описание
Производство Германия. Максимальная комплектация на механике(Ghia). Бережная эксплуатация всех узлов машины. Состояние достойное. ПТС оригинал. Комплектация:
-электропривод передних и задних стеклоподъемников
-иммобилайзер
-центральный замок
-мультируль: криз- контроль, бортовой компьютер, управление магнитофоном
-запираемый на ключ капот. электрический замок багажника
-регулируемый обогрев передних сидений, обогрев переднего и заднего стекла.
-приятная подсветка всех электроприборов и зоны для ног
-электропривод зеркал
-центральный замок с ДУ и автоматическим закрыванием окон
-складывающееся 60: 40 заднее сиденье
-двузонный климат- контроль
-противотуманные фары
-омыватель фар
-6 подушек безопасности
-держатель для очков
-охлаждающий бардачок
-авто затемняющиеся зеркало заднего вида
-автомобиль на 15" зимних колесах, так же с автомобилем имеются летние -фирменные колеса 16" радиуса.
Сервисная книжка, руководство по эксплуатации автомобиля. Автомобиль оформлен на меня - я собственник. Хороший автомобиль - в хорошие руки.
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