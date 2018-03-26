Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 158 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Рустем

Телефон:

Описание

Все работает, ходовая заменена на 152000, 2-зонный климат, подогрев сидений, заднего и лобового стекла (лобовое заменено на простое без подогрева), омыватель фар. Сигнализация с автозапуском (новая). Есть царапина на правом заднем крыле (Кому то не угодил на парковке). Автомобиль в ДТП не участвовал! Любые проверки за Ваш счёт!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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