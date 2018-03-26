Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 158 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Рустем
Телефон:
Описание
Все работает, ходовая заменена на 152000, 2-зонный климат, подогрев сидений, заднего и лобового стекла (лобовое заменено на простое без подогрева), омыватель фар. Сигнализация с автозапуском (новая). Есть царапина на правом заднем крыле (Кому то не угодил на парковке). Автомобиль в ДТП не участвовал! Любые проверки за Ваш счёт!
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