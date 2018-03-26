Ford Focus Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 158 тыс. км Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Рустем Телефон:

Описание

Все работает, ходовая заменена на 152000, 2-зонный климат, подогрев сидений, заднего и лобового стекла (лобовое заменено на простое без подогрева), омыватель фар. Сигнализация с автозапуском (новая). Есть царапина на правом заднем крыле (Кому то не угодил на парковке). Автомобиль в ДТП не участвовал! Любые проверки за Ваш счёт!