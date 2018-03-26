Ford Focus Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 177 тыс. км Цена: 279 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии. За время владения очень много сделано и помяняно. На данный момент вложений не требует никаких. Есть небольшие косяки по кузову. Присутствует обоснованный торг. Возможен обмен с моей доплатой.