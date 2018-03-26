Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 177 тыс. км
Цена: 279 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
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Описание
Автомобиль в хорошем техническом состоянии. За время владения очень много сделано и помяняно. На данный момент вложений не требует никаких. Есть небольшие косяки по кузову. Присутствует обоснованный торг. Возможен обмен с моей доплатой.
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