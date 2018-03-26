Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 177 тыс. км

Цена: 279 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии. За время владения очень много сделано и помяняно. На данный момент вложений не требует никаких. Есть небольшие косяки по кузову. Присутствует обоснованный торг. Возможен обмен с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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