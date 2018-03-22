Ford Focus Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 135 тыс. км Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Форд Фокус 2007г. V-1,8л. 125 л. с. МКПП , два ключа, движок цепной (вечный) едет суперрезво , КПП в идеале, ходовка на 5, масло от замены до замены, двухзонный климат, охлахждаемый бардачок, салон в идеале, электростеклоподъёмники все,замок на КПП,автозатемнение зеркала заднего вида, стёкла все родные и целые, блокировка дверей при начале движения, CD, AUX, USB, музыка качает супер, дисковые тормоза зад и перед, дневные ходовые огни, туманки, подсветка ножная при открывании дверей и на боковых зеркалах, повторители на зеркалах, усилитель руля, регулировка руля по вылету и по высоте, руль кожа, обогрев заднего стекла, центральный замок, резина на 15 зимняя , 2 хозяин,ПТС оригинал, расход 9л/100- город, 7л/100 трасса, автомобиль в отличном состоянии обслужен масла фильтра колодки заменены сел поехал, торг есть, обмена нет.