Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 135 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Форд Фокус 2007г. V-1,8л. 125 л. с. МКПП , два ключа, движок цепной (вечный) едет суперрезво , КПП в идеале, ходовка на 5, масло от замены до замены, двухзонный климат, охлахждаемый бардачок, салон в идеале, электростеклоподъёмники все,замок на КПП,автозатемнение зеркала заднего вида, стёкла все родные и целые, блокировка дверей при начале движения, CD, AUX, USB, музыка качает супер, дисковые тормоза зад и перед, дневные ходовые огни, туманки, подсветка ножная при открывании дверей и на боковых зеркалах, повторители на зеркалах, усилитель руля, регулировка руля по вылету и по высоте, руль кожа, обогрев заднего стекла, центральный замок, резина на 15 зимняя , 2 хозяин,ПТС оригинал, расход 9л/100- город, 7л/100 трасса, автомобиль в отличном состоянии обслужен масла фильтра колодки заменены сел поехал, торг есть, обмена нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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