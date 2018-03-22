Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 265 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
2 стекло подъемника,ходовая в идеале, объем 1.6 коробка механическая. Чистый салон.Реальному покупателю торг. Обмен не интересует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter