2 стекло подъемника,ходовая в идеале, объем 1.6 коробка механическая. Чистый салон.Реальному покупателю торг. Обмен не интересует.

Имя: Александр

Цена: 160 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2004

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