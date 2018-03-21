Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 470 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
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Описание
Продаю авто в отличном состоянии. Вложений не требует никаких, все ТО пройдено. Салон чистый, не курим. По кузову все в порядке, вмятин и царапин нет. Климат контроль, подогрев сидений, стеклоподьемники, подушки безопасности, автомат, два ключа, и прочее. Торг при осмотре.
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