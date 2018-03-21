Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 85 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Продаю авто в отличном состоянии. Вложений не требует никаких, все ТО пройдено. Салон чистый, не курим. По кузову все в порядке, вмятин и царапин нет. Климат контроль, подогрев сидений, стеклоподьемники, подушки безопасности, автомат, два ключа, и прочее. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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