Ford Focus Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 85 тыс. км Цена: 470 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Продаю авто в отличном состоянии. Вложений не требует никаких, все ТО пройдено. Салон чистый, не курим. По кузову все в порядке, вмятин и царапин нет. Климат контроль, подогрев сидений, стеклоподьемники, подушки безопасности, автомат, два ключа, и прочее. Торг при осмотре.