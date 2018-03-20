Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 122 тыс. км

Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Кропоткин, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Ford Focus II 2008 г/в, ПТС оригинал, в хорошем состоянии не бит не перекрашен, комплектация "Ghia": двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, ABS, ESP и т. д. Установлена новая резина и сигнализация с автозапуском. Небольшой торг только у капота и по делу.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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