Ford Focus Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 122 тыс. км Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Ford Focus II 2008 г/в, ПТС оригинал, в хорошем состоянии не бит не перекрашен, комплектация "Ghia": двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, ABS, ESP и т. д. Установлена новая резина и сигнализация с автозапуском. Небольшой торг только у капота и по делу.