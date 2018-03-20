Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 122 тыс. км
Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Кропоткин, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Ford Focus II 2008 г/в, ПТС оригинал, в хорошем состоянии не бит не перекрашен, комплектация "Ghia": двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, ABS, ESP и т. д. Установлена новая резина и сигнализация с автозапуском. Небольшой торг только у капота и по делу.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter