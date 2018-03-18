Ford Focus Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 150 тыс. км Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Ейск, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Состояние хорошее. Заменен двигатель на контрактный в отличном состоянии 3000 км назад. Работает отлично, масло не ест, теперь... Полная замена сцепления. Коробка - отлично. Передняя подвеска перебиралась. Сзади норм. Салон не гримит. Кузов в хорошем состоянии. Гнили нет.