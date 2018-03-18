Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
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Описание
Состояние хорошее. Заменен двигатель на контрактный в отличном состоянии 3000 км назад. Работает отлично, масло не ест, теперь... Полная замена сцепления. Коробка - отлично. Передняя подвеска перебиралась. Сзади норм. Салон не гримит. Кузов в хорошем состоянии. Гнили нет.
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