Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Состояние хорошее. Заменен двигатель на контрактный в отличном состоянии 3000 км назад. Работает отлично, масло не ест, теперь... Полная замена сцепления. Коробка - отлично. Передняя подвеска перебиралась. Сзади норм. Салон не гримит. Кузов в хорошем состоянии. Гнили нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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