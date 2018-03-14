Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 66,5 тыс. км

Цена: 635 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Авто в идеале. Салон не прокурен. Не такси. Эксплуатация -работа, дом. Пробег реальный. За машину не стыдно. Все вопросы по телефону. Салонам и перекупщикам - не звонить, в помощи не нуждаюсь.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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