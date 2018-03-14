Ford Focus Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 66,5 тыс. км Цена: 635 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Описание

Авто в идеале. Салон не прокурен. Не такси. Эксплуатация -работа, дом. Пробег реальный. За машину не стыдно. Все вопросы по телефону. Салонам и перекупщикам - не звонить, в помощи не нуждаюсь.