Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 66,5 тыс. км
Цена: 635 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Роман
Телефон:
Описание
Авто в идеале. Салон не прокурен. Не такси. Эксплуатация -работа, дом. Пробег реальный. За машину не стыдно. Все вопросы по телефону. Салонам и перекупщикам - не звонить, в помощи не нуждаюсь.
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