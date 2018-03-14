Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 191,5 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Описание

Придам Форд Фокус. Испания. АКПП типтроник. Хорошее техническое состояние. Комплектация GHIA. Торг возможен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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