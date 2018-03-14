Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 191,5 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Ирина
Телефон:
Описание
Придам Форд Фокус. Испания. АКПП типтроник. Хорошее техническое состояние. Комплектация GHIA. Торг возможен.
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