Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 270 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 125 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Татьяна
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Датчик дождя
Датчик света
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Описание
Хорошее, надежное авто.
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