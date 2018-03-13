Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 54 тыс. км

Цена: 469 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Семен

Телефон:

Описание

Авто в идеальном состоянии. Салон как новый чистенький и ухоженный (в салоне не курили). Своевременно обслуживался, оригинальный пробег, все ТО пройдены, заменена масла фильтра тормозные колодки поменяны обслуживалась у оф. дилера. Хорошая комплектация: Стеклоподъемники, электрозеркала, кондиционер, подогрев сидений, зеркал и лобового стекла, система устойчивой стабилизации ABS, мультируль, бортовой компъютер и т. д. Я единственный собственник езжу на ней с самого салона. Два мультиключа. Полный комплект ключей и документов.Оригинальный ПТС. Возможен торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Ford Focus

Ford Focus

Подержанная, пробег 178 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

339,999 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 207 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

230 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 280 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

330 тыс. руб.

Авто, похожие на Ford Focus

Toyota Camry

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

410 тыс. руб.

Hyundai Sonata

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

355 тыс. руб.

Renault Megane

Подержанная, пробег 140 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

530 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале