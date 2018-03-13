Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 54 тыс. км
Цена: 469 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Семен
Описание
Авто в идеальном состоянии. Салон как новый чистенький и ухоженный (в салоне не курили). Своевременно обслуживался, оригинальный пробег, все ТО пройдены, заменена масла фильтра тормозные колодки поменяны обслуживалась у оф. дилера. Хорошая комплектация: Стеклоподъемники, электрозеркала, кондиционер, подогрев сидений, зеркал и лобового стекла, система устойчивой стабилизации ABS, мультируль, бортовой компъютер и т. д. Я единственный собственник езжу на ней с самого салона. Два мультиключа. Полный комплект ключей и документов.Оригинальный ПТС. Возможен торг при осмотре.
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