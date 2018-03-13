Ford Focus Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 54 тыс. км Цена: 469 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Семен Телефон:

Описание

Авто в идеальном состоянии. Салон как новый чистенький и ухоженный (в салоне не курили). Своевременно обслуживался, оригинальный пробег, все ТО пройдены, заменена масла фильтра тормозные колодки поменяны обслуживалась у оф. дилера. Хорошая комплектация: Стеклоподъемники, электрозеркала, кондиционер, подогрев сидений, зеркал и лобового стекла, система устойчивой стабилизации ABS, мультируль, бортовой компъютер и т. д. Я единственный собственник езжу на ней с самого салона. Два мультиключа. Полный комплект ключей и документов.Оригинальный ПТС. Возможен торг при осмотре.