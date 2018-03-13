Ford Focus Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 178 тыс. км Цена: 339,999 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Автомобиль для своих лет в отличном состоянии. Авто без вложений (замена ходовки, сцепления и т. д.), работает всё что есть в данной комплектации. Салон чистый не прокуренный, есть небольшие недостатки по кузову (притёртости, сколы, авто было в эксплуатации). Авто на зимней резине на литых Фордовских дисках (Бриджстоун близак на шипах, первый сезон), в подарок отдам летнюю резину так же на литых дисках (Данлоп, второй сезон). Автомобиль эксплуатировался в одной семье. Я фактически второй хозяин. Торг не по телефону.