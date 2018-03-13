Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 178 тыс. км

Цена: 339,999 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Автомобиль для своих лет в отличном состоянии. Авто без вложений (замена ходовки, сцепления и т. д.), работает всё что есть в данной комплектации. Салон чистый не прокуренный, есть небольшие недостатки по кузову (притёртости, сколы, авто было в эксплуатации). Авто на зимней резине на литых Фордовских дисках (Бриджстоун близак на шипах, первый сезон), в подарок отдам летнюю резину так же на литых дисках (Данлоп, второй сезон). Автомобиль эксплуатировался в одной семье. Я фактически второй хозяин. Торг не по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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