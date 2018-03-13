Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 178 тыс. км
Цена: 339,999 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Автомобиль для своих лет в отличном состоянии. Авто без вложений (замена ходовки, сцепления и т. д.), работает всё что есть в данной комплектации. Салон чистый не прокуренный, есть небольшие недостатки по кузову (притёртости, сколы, авто было в эксплуатации). Авто на зимней резине на литых Фордовских дисках (Бриджстоун близак на шипах, первый сезон), в подарок отдам летнюю резину так же на литых дисках (Данлоп, второй сезон). Автомобиль эксплуатировался в одной семье. Я фактически второй хозяин. Торг не по телефону.
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