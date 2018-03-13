Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 207 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Славик

Телефон:

Описание

Форд американец. Не гнилой, не битый бодрый. Ни куда не тянет не ведёт. Не стучит не торахтит не скрипит. Масло не ест, 2,5 т назад поменяно и фильтра. Два ключа,сигналка два брелка. Резина 15 я,, два комплекта,зима-лето. Сейчас на липучке 2,5 т побег. Музыка штатная родная хорошая, четыре колонки в дверях. Кондер холодит,печка сауна. Чеки не горят! Торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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