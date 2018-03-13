Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 207 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Славик
Телефон:
Описание
Форд американец. Не гнилой, не битый бодрый. Ни куда не тянет не ведёт. Не стучит не торахтит не скрипит. Масло не ест, 2,5 т назад поменяно и фильтра. Два ключа,сигналка два брелка. Резина 15 я,, два комплекта,зима-лето. Сейчас на липучке 2,5 т побег. Музыка штатная родная хорошая, четыре колонки в дверях. Кондер холодит,печка сауна. Чеки не горят! Торг!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter