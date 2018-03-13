Ford Focus Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 207 тыс. км Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Славик Телефон:

Описание

Форд американец. Не гнилой, не битый бодрый. Ни куда не тянет не ведёт. Не стучит не торахтит не скрипит. Масло не ест, 2,5 т назад поменяно и фильтра. Два ключа,сигналка два брелка. Резина 15 я,, два комплекта,зима-лето. Сейчас на липучке 2,5 т побег. Музыка штатная родная хорошая, четыре колонки в дверях. Кондер холодит,печка сауна. Чеки не горят! Торг!