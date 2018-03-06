Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 77 тыс. км
Цена: 568 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Светлана
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Не битый. Не крашенный. Кузов и салон в отличном состоянии. В салоне не курили. Комплектация trend-sport. Двухзональный климат-контроль. 6 подушек-безопасности. Коробка 6-ступенчатая. Машина находилась в Краснодарском крае. 16-дюймовые диски. Абсолютно новая летняя и зимняя резина 235/55/16 Nokian. 12-дюймовый монитор с навигацией. Мультируль с заводской кожаной оплёткой. Датчики свет/дождь. Обогрев лобового стекла. Под такси никогда не использовалась. Ездит девушка.
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