Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 77 тыс. км

Цена: 568 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Светлана

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Не битый. Не крашенный. Кузов и салон в отличном состоянии. В салоне не курили. Комплектация trend-sport. Двухзональный климат-контроль. 6 подушек-безопасности. Коробка 6-ступенчатая. Машина находилась в Краснодарском крае. 16-дюймовые диски. Абсолютно новая летняя и зимняя резина 235/55/16 Nokian. 12-дюймовый монитор с навигацией. Мультируль с заводской кожаной оплёткой. Датчики свет/дождь. Обогрев лобового стекла. Под такси никогда не использовалась. Ездит девушка.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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