Ford Focus Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 77 тыс. км Цена: 568 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Светлана Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Не битый. Не крашенный. Кузов и салон в отличном состоянии. В салоне не курили. Комплектация trend-sport. Двухзональный климат-контроль. 6 подушек-безопасности. Коробка 6-ступенчатая. Машина находилась в Краснодарском крае. 16-дюймовые диски. Абсолютно новая летняя и зимняя резина 235/55/16 Nokian. 12-дюймовый монитор с навигацией. Мультируль с заводской кожаной оплёткой. Датчики свет/дождь. Обогрев лобового стекла. Под такси никогда не использовалась. Ездит девушка.

