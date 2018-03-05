Ford Focus
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 185,423 тыс. км
Цена: 338,5 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Фиолетовый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам хороший, надёжный автомобиль, чистый, ухоженный, расходники менялись вовремя, самой полной комплектации, раздельный климат-контроль, датчики дождя света, и много ещё чего хорошего и интересного, вложений не требует, я собственник, хороший торг.
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