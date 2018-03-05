Ford Focus

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 185,423 тыс. км

Цена: 338,5 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Фиолетовый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам хороший, надёжный автомобиль, чистый, ухоженный, расходники менялись вовремя, самой полной комплектации, раздельный климат-контроль, датчики дождя света, и много ещё чего хорошего и интересного, вложений не требует, я собственник, хороший торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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