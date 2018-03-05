Ford Focus Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 185,423 тыс. км Цена: 338,5 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Фиолетовый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам хороший, надёжный автомобиль, чистый, ухоженный, расходники менялись вовремя, самой полной комплектации, раздельный климат-контроль, датчики дождя света, и много ещё чего хорошего и интересного, вложений не требует, я собственник, хороший торг.