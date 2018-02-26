Ford Focus
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 69 тыс. км
Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам фокуса в отличном состоянии. Двигатель, автомат , работают идеально, подвеска без посторонних шумов; все тех обслуживание четко в срок. По кузову без царапин и вмятин, в ДТП не попадал. Стеклоподъемники, кондиционер, противотуманные фары, подлокотник, мультируль, регулировка руля в двух положениях, регулировка сидения по высоте, ботовой компьютер, имобилайзер, два ключа и др. Торг при осмотре!
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