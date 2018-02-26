Ford Focus

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 69 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам фокуса в отличном состоянии. Двигатель, автомат , работают идеально, подвеска без посторонних шумов; все тех обслуживание четко в срок. По кузову без царапин и вмятин, в ДТП не попадал. Стеклоподъемники, кондиционер, противотуманные фары, подлокотник, мультируль, регулировка руля в двух положениях, регулировка сидения по высоте, ботовой компьютер, имобилайзер, два ключа и др. Торг при осмотре!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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