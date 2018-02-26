Ford Focus Дата публикации: 26.02.18 Просмотров объявления: 39 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 69 тыс. км Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам фокуса в отличном состоянии. Двигатель, автомат , работают идеально, подвеска без посторонних шумов; все тех обслуживание четко в срок. По кузову без царапин и вмятин, в ДТП не попадал. Стеклоподъемники, кондиционер, противотуманные фары, подлокотник, мультируль, регулировка руля в двух положениях, регулировка сидения по высоте, ботовой компьютер, имобилайзер, два ключа и др. Торг при осмотре!