Ford Focus Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 55 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 2,4 тыс. км Цена: 790 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Форд Фокус 3 универсал, декабрь 2017 года, комплектация Тренд, практически новая машина, в идеальном состоянии, пробег всего 2400 км, покупалась за наличные в ключ авто в Краснодаре,все чеки есть, машина на гарантии,покупал по программе Trade-in за 815 тыс плюс мой автомобиль который оценили в 10000 р,при рыночной цене в 70000 р,без программы Trade-in стоила она тогда 965000 р дополнительно было установлено сетка на решётку радиатора-3000 р, коврики в салон и багажник-3500 р, чехлы эко кожа-6000 р, комплект летней резины на литых дисках на 16-35000 р, номера в подарок и страховка, обмен на авто до 300 тыс. Торг. Хлам не предлагать, с коплектом колёс на литье цена 820000