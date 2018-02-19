Ford Focus
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Форд Фокус универсал. Отличный автомобиль! В ДТП не участвовал. По кузову есть недочеты не новый. Комп. конд.,2 под-ки., АБС, анти занос, ГУР и т. д. Собственник. Торг.
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