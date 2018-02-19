Ford Focus Дата публикации: 19.02.18 Просмотров объявления: 41 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 115 тыс. км Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Форд Фокус универсал. Отличный автомобиль! В ДТП не участвовал. По кузову есть недочеты не новый. Комп. конд.,2 под-ки., АБС, анти занос, ГУР и т. д. Собственник. Торг.