Ford Focus

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Форд Фокус универсал. Отличный автомобиль! В ДТП не участвовал. По кузову есть недочеты не новый. Комп. конд.,2 под-ки., АБС, анти занос, ГУР и т. д. Собственник. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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