Ford Focus Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 65 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 75 тыс. км Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Ford Focus 3. Автомобиль в отличном состоянии. Приобретен за наличный расчет у официального дилера. Не кредитный, не залоговый, юридически абсолютно чистый.

ПТС оригинал. В ДТП автомобиль не участвовал. Двигатель, коробка, ходовая в отличном состоянии. Салон в идеальном состоянии (не прокурен, не протерт, не поцарапан).

Комплектация:

-Дневные ходовые огни

-Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с указателями поворота и электрорегулировкой

-16? стальные колесные диски с декоративными колпаками

-Электростеклоподъемники

-Бортовой компьютер

-Два открытых подстаканника

-Розетка 12В

-Солнцезащитные козырьки с встроенными зеркалами

-Освещаемый перчаточный ящик

-Кондиционер

-Аудио система CD, MP3, USB

-Мультифункциональный руль

-Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона

-Подогрев передних сидений

-Подголовники для всех сидений

-Регулировка водительского сидения по высоте

-Крепления для детских сидений ISOFIX

-Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40

-Задние дисковые тормоза

-Световая индикация об экстренном торможении

-Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD)

-Электронная система курсовой устойчивости (ESС)

-Фирменная система заправки Ford Easy Fuel без использования крышки заливной горловины

-Ремни безопасности, регулируемые по высоте

-Tрехточечные ремни безопасности для всех пассажиров второго ряда

-Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

-Центральный замок с дистанционным управлением

-Иммобилайзер

-Стальная защита двигателя

-Оригинальные резиновые коврики салона

-Сигнализация с автозапуском

Номера в подарок. Возможен торг при осмотре.