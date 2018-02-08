Ford Focus

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 75 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Ford Focus 3. Автомобиль в отличном состоянии. Приобретен за наличный расчет у официального дилера. Не кредитный, не залоговый, юридически абсолютно чистый.
ПТС оригинал. В ДТП автомобиль не участвовал. Двигатель, коробка, ходовая в отличном состоянии. Салон в идеальном состоянии (не прокурен, не протерт, не поцарапан).
Комплектация:
-Дневные ходовые огни
-Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с указателями поворота и электрорегулировкой
-16? стальные колесные диски с декоративными колпаками
-Электростеклоподъемники
-Бортовой компьютер
-Два открытых подстаканника
-Розетка 12В
-Солнцезащитные козырьки с встроенными зеркалами
-Освещаемый перчаточный ящик
-Кондиционер
-Аудио система CD, MP3, USB
-Мультифункциональный руль
-Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона
-Подогрев передних сидений
-Подголовники для всех сидений
-Регулировка водительского сидения по высоте
-Крепления для детских сидений ISOFIX
-Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40
-Задние дисковые тормоза
-Световая индикация об экстренном торможении
-Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD)
-Электронная система курсовой устойчивости (ESС)
-Фирменная система заправки Ford Easy Fuel без использования крышки заливной горловины
-Ремни безопасности, регулируемые по высоте
-Tрехточечные ремни безопасности для всех пассажиров второго ряда
-Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
-Центральный замок с дистанционным управлением
-Иммобилайзер
-Стальная защита двигателя
-Оригинальные резиновые коврики салона
-Сигнализация с автозапуском
Номера в подарок. Возможен торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Ford Focus

Ford Focus

Подержанная, пробег 21,57 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

870 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 60,603 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

510 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 140,696 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

476 тыс. руб.

Авто, похожие на Ford Focus

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 81 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

575 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 197 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

575 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 188 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

575 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале