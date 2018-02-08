Ford Focus
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 75 тыс. км
Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Ford Focus 3. Автомобиль в отличном состоянии. Приобретен за наличный расчет у официального дилера. Не кредитный, не залоговый, юридически абсолютно чистый.
ПТС оригинал. В ДТП автомобиль не участвовал. Двигатель, коробка, ходовая в отличном состоянии. Салон в идеальном состоянии (не прокурен, не протерт, не поцарапан).
Комплектация:
-Дневные ходовые огни
-Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с указателями поворота и электрорегулировкой
-16? стальные колесные диски с декоративными колпаками
-Электростеклоподъемники
-Бортовой компьютер
-Два открытых подстаканника
-Розетка 12В
-Солнцезащитные козырьки с встроенными зеркалами
-Освещаемый перчаточный ящик
-Кондиционер
-Аудио система CD, MP3, USB
-Мультифункциональный руль
-Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона
-Подогрев передних сидений
-Подголовники для всех сидений
-Регулировка водительского сидения по высоте
-Крепления для детских сидений ISOFIX
-Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40
-Задние дисковые тормоза
-Световая индикация об экстренном торможении
-Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD)
-Электронная система курсовой устойчивости (ESС)
-Фирменная система заправки Ford Easy Fuel без использования крышки заливной горловины
-Ремни безопасности, регулируемые по высоте
-Tрехточечные ремни безопасности для всех пассажиров второго ряда
-Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
-Центральный замок с дистанционным управлением
-Иммобилайзер
-Стальная защита двигателя
-Оригинальные резиновые коврики салона
-Сигнализация с автозапуском
Номера в подарок. Возможен торг при осмотре.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.