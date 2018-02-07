Ford Focus

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

По технической части все в порядке. По кузову надо сделать заднюю крышку багажника. На езду не влияет. Торг присутствует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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