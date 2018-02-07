Ford Focus
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
По технической части все в порядке. По кузову надо сделать заднюю крышку багажника. На езду не влияет. Торг присутствует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.