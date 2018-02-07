Ford Focus Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 61 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 180 тыс. км Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

По технической части все в порядке. По кузову надо сделать заднюю крышку багажника. На езду не влияет. Торг присутствует.