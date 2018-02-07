Ford Focus

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 475 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии не битый, куплен у официального дилера 2012 год, Полная комлектация "Титаниум", ПТС оригинал, климат контроль, кнопка запуска, голосовое управление, Мультимедиа сони, литые диски на 16, подушки безопасности, система курсовой устойчивости, ГУР АБС, подогревы сидений и лобового стекла, Двигатель, Коробка, ходовая в отличном состоянии, салон чистый, Два комплекта резины зима+лето, Автомобиль обслуживался имеется сервисная книжка , Вложений не требует, Разумный торг возможен при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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