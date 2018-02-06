Ford Focus Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 57 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 126,5 тыс. км Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Голубой К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я не перекуп! машина не ржавая ни в одном месте! 2 владельца по ПТС - реально. ПТС - оригинал. Я собственник, я вписан в ПТС. С документами полный порядок. Никаких ограничений. Пробег 126 500 - реально (до меня 9 лет ездила взрослая женщина). Крашен только один элемент (+передний бампер) делалось прошлым хозяином. Салон как новый - велюр (не замусоленная тряпка как на рестайлинге). Самый надежный из фокусов - 2л. на механике (цепь, беспроблемная коробка, кузов оцинкован). Хорошая динамика. Масло меняю каждые 6-7 тыс. км. Масло не расходует. В подвеске ничего не брякает. Комплектация Ghia.

Есть:

- Раздельный климатконтроль (морозит хорошо)

- Подогревы сидений

- Все 4 стеклоподъемника автоматические

- Электрозеркала

- Подогрев лобового стекла нитями (очень классная вещь)

- Парктроник

- Сигнализация

Работает абсолютно всё!

Состояние - очень хорошее.

Мной недавно поменяны:

- Передние тормозные диски с колодками

- Клапан управления дроссельной заслонкой

- Левый ступичный подшипник

- Прокладка ГБЦ

Причина продажи - нужен универсал для работы. Машина очень нравится, очень жаль расставаться.

В салон не поставлю. Перекупу не отдам - не тратьте моё и своё время. Езжу на ней каждый день и радуюсь. Хороший торг у капота. Любые проверки приветствуются.

