Ford Focus

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 126,5 тыс. км

Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Голубой

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я не перекуп! машина не ржавая ни в одном месте! 2 владельца по ПТС - реально. ПТС - оригинал. Я собственник, я вписан в ПТС. С документами полный порядок. Никаких ограничений. Пробег 126 500 - реально (до меня 9 лет ездила взрослая женщина). Крашен только один элемент (+передний бампер) делалось прошлым хозяином. Салон как новый - велюр (не замусоленная тряпка как на рестайлинге). Самый надежный из фокусов - 2л. на механике (цепь, беспроблемная коробка, кузов оцинкован). Хорошая динамика. Масло меняю каждые 6-7 тыс. км. Масло не расходует. В подвеске ничего не брякает. Комплектация Ghia.
Есть:
- Раздельный климатконтроль (морозит хорошо)
- Подогревы сидений
- Все 4 стеклоподъемника автоматические
- Электрозеркала
- Подогрев лобового стекла нитями (очень классная вещь)
- Парктроник
- Сигнализация
Работает абсолютно всё!
Состояние - очень хорошее.
Мной недавно поменяны:
- Передние тормозные диски с колодками
- Клапан управления дроссельной заслонкой
- Левый ступичный подшипник
- Прокладка ГБЦ
Причина продажи - нужен универсал для работы. Машина очень нравится, очень жаль расставаться.
В салон не поставлю. Перекупу не отдам - не тратьте моё и своё время. Езжу на ней каждый день и радуюсь. Хороший торг у капота. Любые проверки приветствуются.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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