Ford Focus

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 16 тыс. км

Цена: 775 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние нового автомобиля. Родной ПТС (1 хозяин). Комплектация (противотуманные фары, мультируль, обогрев заднего стекла, электро-регулировка зеркал, 4 стеклоподъёмника, кондиционер, подогрев сидений). Поставил новую зимнюю резину, диски R16. На обмен цена выше.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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