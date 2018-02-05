Ford Focus
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 16 тыс. км
Цена: 775 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Состояние нового автомобиля. Родной ПТС (1 хозяин). Комплектация (противотуманные фары, мультируль, обогрев заднего стекла, электро-регулировка зеркал, 4 стеклоподъёмника, кондиционер, подогрев сидений). Поставил новую зимнюю резину, диски R16. На обмен цена выше.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.