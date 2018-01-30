Ford Focus

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 99,999 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам машину в хорошем состоянии. Владею авто 1,5 года, за это время авто проблем не доставляло, замена всех расходников в срок! Вложений не требует никаких. Двигатель, автомат, подвеска на 5. Салон чистый, не курим. По кузову вмятин и царапин нет. В ДТП не была, не крашена. Комплектация максимальная: климат контроль, обогрев сидений и лобового, кожаный мультируль, все стеклоподъемники, датчики дождя и света, задний парктроник, подлокотник и пр. Торг возможен при личной встрече. Срочно!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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