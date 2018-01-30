Ford Focus Дата публикации: 30.01.18 Просмотров объявления: 36 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 99,999 тыс. км Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам машину в хорошем состоянии. Владею авто 1,5 года, за это время авто проблем не доставляло, замена всех расходников в срок! Вложений не требует никаких. Двигатель, автомат, подвеска на 5. Салон чистый, не курим. По кузову вмятин и царапин нет. В ДТП не была, не крашена. Комплектация максимальная: климат контроль, обогрев сидений и лобового, кожаный мультируль, все стеклоподъемники, датчики дождя и света, задний парктроник, подлокотник и пр. Торг возможен при личной встрече. Срочно!