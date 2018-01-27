Ford Focus

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 94,757 тыс. км

Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Ford Focus

Ford Focus

Подержанная, пробег 174 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

485 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 59 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

520 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 90 тыс. км.
Краснодарский край, Абинск

350 тыс. руб.

Авто, похожие на Ford Focus

Nissan Almera

Подержанная, пробег 75,6 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

435 тыс. руб.

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 101,55 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

410 тыс. руб.

Peugeot 207

Подержанная, пробег 141 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

380 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале