Ford Focus Дата публикации: 24.01.18 Просмотров объявления: 56 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 86 тыс. км Цена: 619,989 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В связи с увеличением численности семьи, продам отличный, современный и технологичный универсал, с проверенным временем двигателем 2.0 л. (цепной), который производится, без каких- либо существенных изменений, уже 17 лет, мощность по ПТС 149,6 л. с., по VIN - 154 л. с., есть возможность увеличить мощность до 190 л. с. В городе ведет себя достойно, в потоке не теряется. Управляется уверенно, предсказуемо и легко. На трассе не кренится, не заваливается, не плавает. При превышении скорости 70 км/ч руль становится тяжелее, что сказывается на уверенности в управлении. На обгон по трассе идет с уверенностью и большим запасом. Расход (лето, кондиционер, пробки): город – 11 – 12 л/100 км, трасса (на круиз-контроле) – 6.5 – 7.5 л/100 км (но как- то раз выжал 5.5 л/100 км по данным БК). Подвеска в хорошем состоянии, стуков и прочего – нет. Диагностика проводится 2 раза в год. Если что, то сразу замена на оригинал. Запчасти подходят от автомобилей Mazda, следовательно, и цены на них доступные, даже в условиях кризиса. Последняя диагностика ходовой части и двигателя была произведена 15.09.17 г. – замечаний не выявлено. Двигатель в хорошем состоянии, мощный и экономичный. При необходимости может и «рвануть» с перекрестка, но я не гонщик, поэтому передвигаюсь плавно и неспешно. Все тех. жидкости меняются 2 раза в год, не зависимо от пробега и состояния. Цвет: серо-голубой перламутр (Dark Micastone).

Комплектации Titanium+

Обслуживается исключительно у дилера, всю историю авто можно посмотреть в любом автосалоне. Чеки имеются. Не битый, ухоженный, есть небольшие недочеты по кузову (увы, но наши дороги неидеальны), все видно на фото. Причина продажи - пополнение в семье, поэтому необходим автомобиль с вместимостью не менее 7-ми мест. В подарок - антирадар. За автомобиль не стыдно, состояние - сел и поехал, и проехал еще много тыс. км. Реальному покупателю - хороший торг.