Ford Focus

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Форд Фокус в хорошем состоянии. Машина местная, покупалась в Сочи с салона. Я 4-й хозяин. Есть незначительные потёртости на бамперах и переднем правом крыле. Срочно!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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