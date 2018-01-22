Ford Focus
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Форд Фокус в хорошем состоянии. Машина местная, покупалась в Сочи с салона. Я 4-й хозяин. Есть незначительные потёртости на бамперах и переднем правом крыле. Срочно!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.