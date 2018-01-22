Ford Focus Дата публикации: 22.01.18 Просмотров объявления: 45 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 115 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Форд Фокус в хорошем состоянии. Машина местная, покупалась в Сочи с салона. Я 4-й хозяин. Есть незначительные потёртости на бамперах и переднем правом крыле. Срочно!