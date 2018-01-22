Ford Focus

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам автомобиль в хорошем состоянии. технически исправен. Климат контроль двухзонный, лобовое с подогревом (родное), подогрев сидений и т. д. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Ford Focus

Ford Focus

Подержанная, пробег 90 тыс. км.
Краснодарский край, Абинск

350 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 52 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

750 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 102 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

479 тыс. руб.

Авто, похожие на Ford Focus

Volkswagen Golf Plus

Подержанная, пробег 91 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

465 тыс. руб.

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 81 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

435 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 92 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

295 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале