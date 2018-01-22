Ford Focus
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам автомобиль в хорошем состоянии. технически исправен. Климат контроль двухзонный, лобовое с подогревом (родное), подогрев сидений и т. д. Торг.
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