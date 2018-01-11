Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 489 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

ПТС оригинал, два хозяина. Кузов не красился. Техническая часть в полном порядке. Салон не затертый. Вся электрика работает. Стоит новая резина. Остальные вопросы по телефону. Реальному покупателю торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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