Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 489 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
Телефон:
Описание
ПТС оригинал, два хозяина. Кузов не красился. Техническая часть в полном порядке. Салон не затертый. Вся электрика работает. Стоит новая резина. Остальные вопросы по телефону. Реальному покупателю торг.
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