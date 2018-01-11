Ford Focus Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 100 тыс. км Цена: 489 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

ПТС оригинал, два хозяина. Кузов не красился. Техническая часть в полном порядке. Салон не затертый. Вся электрика работает. Стоит новая резина. Остальные вопросы по телефону. Реальному покупателю торг.