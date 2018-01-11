Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 116 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
Описание
Ford Focus 2 рестайлинг. Машина в отличном техническом состоянии, не бита не крашена. Хорошая комплектация: кондиционер, подогрев лобового и заднего стекла оригинал , подогрев сидений, ГУР, ABS, эл. зеркала, стекло подъёмники, бортовой компьютер, хороший громкий магнитофон AUX. 2 тыс. назад поменял ГРМ,помпу, масло, все фильтра. Имеется зимняя резина. По ПТС 11 года. Небольшой торг.
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