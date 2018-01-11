Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 116 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Ford Focus 2 рестайлинг. Машина в отличном техническом состоянии, не бита не крашена. Хорошая комплектация: кондиционер, подогрев лобового и заднего стекла оригинал , подогрев сидений, ГУР, ABS, эл. зеркала, стекло подъёмники, бортовой компьютер, хороший громкий магнитофон AUX. 2 тыс. назад поменял ГРМ,помпу, масло, все фильтра. Имеется зимняя резина. По ПТС 11 года. Небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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