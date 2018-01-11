Ford Focus Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 116 тыс. км Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Ford Focus 2 рестайлинг. Машина в отличном техническом состоянии, не бита не крашена. Хорошая комплектация: кондиционер, подогрев лобового и заднего стекла оригинал , подогрев сидений, ГУР, ABS, эл. зеркала, стекло подъёмники, бортовой компьютер, хороший громкий магнитофон AUX. 2 тыс. назад поменял ГРМ,помпу, масло, все фильтра. Имеется зимняя резина. По ПТС 11 года. Небольшой торг.