Ford Focus Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 57,25 тыс. км Цена: 619,999 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Тимашевск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продажа от собственника! Машина моей жены. Автомобиль в идеальном внешнем и техническом состоянии. Эксплуатировался в одной семье. Покупали в Темп Авто в Краснодаре в мае 2014 года. По ПТС 2014 года выпуска! Все необходимые ТО проводились у дилера (сервисная книжка прилагается). Машина в ДТП не была. Комплектация Тренд Спорт (мотор 125 л. с.+ 15 л. с. за счёт прошивки, рекомендованной официальным дилером, машинка разгоняется резвей при прежнем расходе топлива (заливаем АИ 95), двухзонный климат, датчик света, датчик дождя, зеркало заднего вида с затемнением, 4 электростеклоподъёмника, подогрев передних сидений, обдув лобового стекла (стекло заводское без сколов и трещин), кожанный мультируль, заводская акустика, хром пакет, затемнённая передняя оптика, противотуманки, дополнительно установлена двухсторонняя сигнализация с автозапуском, защита картера). Мотор, коробка, ходовая, кузов, салон - всё в отличном состоянии, соответствует пробегу. Автомобиль без вложений! Бонусом очень модный обалденный цвет (у форда называется Candy Red "красная конфетка"). С гос. номером +70 т. р. Последнее ТО 11.11.2017 с заменой масла и фильтров!