Ford Focus Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 110 тыс. км Цена: 425 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Срочно продам своего Форда, пока продаётся интересующий меня Автомобиль! По ПТС именно 11 г, не конец 10 г! Кузов ровный, не кривой. Двигатель работает супер, коробка тоже, сцепление заменено 10 т км назад, ходовая отлично, регулярное прохождение ТО. Готов ехать куда угодно! Двигатель цепной 1.8л, самый надёжный из этой линейки, на механике. Резвый. Не каких тюнингов и колхозов не видел. Комплектация Титаниум (максимальная). Все вопросы по телефону. Возможен обмен но с доплатой не меньше 250 т. р! Торг только за наличные.