Ford Focus Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 105 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Машина полностью в исправном состоянии, комплектация не богатая, но все работает, пробег реальный, покупал Ее на 70000, видно, что машина ещё не выкатана, летних колёс нет, сейчас на зимке. Из косяков-чуть чуть примят капот.