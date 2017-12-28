Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Машина полностью в исправном состоянии, комплектация не богатая, но все работает, пробег реальный, покупал Ее на 70000, видно, что машина ещё не выкатана, летних колёс нет, сейчас на зимке. Из косяков-чуть чуть примят капот.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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