Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Николай
Телефон:
Описание
Машина полностью в исправном состоянии, комплектация не богатая, но все работает, пробег реальный, покупал Ее на 70000, видно, что машина ещё не выкатана, летних колёс нет, сейчас на зимке. Из косяков-чуть чуть примят капот.
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