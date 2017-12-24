Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 218 тыс. км
Цена: 315 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Автомобиль в отличном техническом и внешнем состоянии! Все узлы и агрегаты работают без малейших нареканий! Двигатель атмосферный (без всяких турбин), цепной, очень надежный и экономичный (6-6.5 л на сто). Кузов без сколов и царапин (без малейших ДТП). Кожаный салон, кондиционер, литые диски, продогревы, туманки, все подъемники и многое другое. Все ключи, сервисная книжка, сигнализация с автозапуском. Авто полностью исправен и обслужен. Любые проверки. Торгуюсь только возле авто.
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