Ford Focus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 26,7 тыс. км
Цена: 553 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Андрей
Описание
Цена до Нового Года. Торг минимальный! Состояние нового автомобиля!Оригинальный пробег! Не корректировался! Дилерская. Сервисная книжка, все заказ наряды на руках.Никаких дефектов по кузову. Без ДТП! Салон в идеальном состоянии. Чехлов и т. д. не было. Родная резина мишлен 16" . Состояние резины соответствует пробегу.
Отличная 5-ст механическая коробка! Надёжный приемистый двигатель. Обогрев сидений м лобового. Кондиционер. и т. д. Комплектация Trend + пакет зима (обогрев лобового стекла, передних сидений, зеркал). Если вы ищете честный автомобиль, с настоящим пробегом и кузовом в заводской краске, автомобиль в который не надо вкладывать деньги, это Ваша машина. Приезжайте, смотрите, проверяйте,не разочаруетесь!
Уважаемые Господа перекупщики, пожалуйста цените своё и моё время. С глупыми предложениями, заберу за пятьсот. Прошу не беспокоить.
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