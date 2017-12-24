Ford Focus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 26,7 тыс. км

Цена: 553 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Цена до Нового Года. Торг минимальный! Состояние нового автомобиля!Оригинальный пробег! Не корректировался! Дилерская. Сервисная книжка, все заказ наряды на руках.Никаких дефектов по кузову. Без ДТП! Салон в идеальном состоянии. Чехлов и т. д. не было. Родная резина мишлен 16" . Состояние резины соответствует пробегу.
Отличная 5-ст механическая коробка! Надёжный приемистый двигатель. Обогрев сидений м лобового. Кондиционер. и т. д. Комплектация Trend + пакет зима (обогрев лобового стекла, передних сидений, зеркал). Если вы ищете честный автомобиль, с настоящим пробегом и кузовом в заводской краске, автомобиль в который не надо вкладывать деньги, это Ваша машина. Приезжайте, смотрите, проверяйте,не разочаруетесь!
Уважаемые Господа перекупщики, пожалуйста цените своё и моё время. С глупыми предложениями, заберу за пятьсот. Прошу не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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