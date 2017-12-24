Ford Focus Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 26,7 тыс. км Цена: 553 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Цена до Нового Года. Торг минимальный! Состояние нового автомобиля!Оригинальный пробег! Не корректировался! Дилерская. Сервисная книжка, все заказ наряды на руках.Никаких дефектов по кузову. Без ДТП! Салон в идеальном состоянии. Чехлов и т. д. не было. Родная резина мишлен 16" . Состояние резины соответствует пробегу.

Отличная 5-ст механическая коробка! Надёжный приемистый двигатель. Обогрев сидений м лобового. Кондиционер. и т. д. Комплектация Trend + пакет зима (обогрев лобового стекла, передних сидений, зеркал). Если вы ищете честный автомобиль, с настоящим пробегом и кузовом в заводской краске, автомобиль в который не надо вкладывать деньги, это Ваша машина. Приезжайте, смотрите, проверяйте,не разочаруетесь!

Уважаемые Господа перекупщики, пожалуйста цените своё и моё время. С глупыми предложениями, заберу за пятьсот. Прошу не беспокоить.