Ford Fiesta
Характеристики
Состояние: битая
Год выпуска: 2015
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 5000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Большевик, Ростовская область
Имя: Владимир
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
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