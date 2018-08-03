Ford Fiesta

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 21 тыс. км

Цена: 75 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область

Имя: Ада

Телефон:

Комплектация

Подушки безопасности: водительская

Описание

Машина на ходу, мотор работает отлично, имеются недочеты по кузову многое заменено в январе 2018 г.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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