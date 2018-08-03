Ford Fiesta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 21 тыс. км
Цена: 75 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: Ада
Телефон:
Комплектация
Подушки безопасности: водительская
Описание
Машина на ходу, мотор работает отлично, имеются недочеты по кузову многое заменено в январе 2018 г.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.