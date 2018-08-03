Ford Fiesta Дата публикации: 5.09.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 21 тыс. км Цена: 75 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: Ада Телефон:

Комплектация Подушки безопасности: водительская

Описание

Машина на ходу, мотор работает отлично, имеются недочеты по кузову многое заменено в январе 2018 г.