Ford Fiesta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 224 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Руслан

Телефон:

Описание

ГУР, кондюк, стеклоподъемники, два ключа, электрозеркала. Все исправно! Два хозяина, торг имеется обоснованный и для особо одарённых небольшой!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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