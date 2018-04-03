Ford Fiesta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 224 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Руслан
Телефон:
Описание
ГУР, кондюк, стеклоподъемники, два ключа, электрозеркала. Все исправно! Два хозяина, торг имеется обоснованный и для особо одарённых небольшой!
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