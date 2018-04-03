Ford Fiesta Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 160 тыс. км Цена: 224 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Руслан Телефон:

Описание

ГУР, кондюк, стеклоподъемники, два ключа, электрозеркала. Все исправно! Два хозяина, торг имеется обоснованный и для особо одарённых небольшой!