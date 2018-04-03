Ford Fiesta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 113 тыс. км
Цена: 275 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Описание
Состояние отличное, без юридических и технических проблем. Строгий тканевый салон(в отличном состоянии без потертостей и царапин). Климат-контроль раздельный с автоматической регулировкой. Хорошая мультимедиа система, 4 штатных динамика с отличным по своим меркам звучанием. Электро зеркала с подогревом и регулировкой.
Машина местная не требует абсолютно никаких вложений, сел и поехал. Торг минимальный присутствует только возле авто. Продаю не спеша, на авто передвигаюсь каждый день. В помощи сторонних лиц не нуждаюсь.
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