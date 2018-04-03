Ford Fiesta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 113 тыс. км

Цена: 275 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Состояние отличное, без юридических и технических проблем. Строгий тканевый салон(в отличном состоянии без потертостей и царапин). Климат-контроль раздельный с автоматической регулировкой. Хорошая мультимедиа система, 4 штатных динамика с отличным по своим меркам звучанием. Электро зеркала с подогревом и регулировкой.
Машина местная не требует абсолютно никаких вложений, сел и поехал. Торг минимальный присутствует только возле авто. Продаю не спеша, на авто передвигаюсь каждый день. В помощи сторонних лиц не нуждаюсь.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Ford Fiesta

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

224 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 33 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

577 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 92 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

424 тыс. руб.

Авто, похожие на Ford Fiesta

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 123 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

305 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

224 тыс. руб.

Audi A4

Подержанная, пробег 300 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

255 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале