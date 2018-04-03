Ford Fiesta Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 113 тыс. км Цена: 275 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Состояние отличное, без юридических и технических проблем. Строгий тканевый салон(в отличном состоянии без потертостей и царапин). Климат-контроль раздельный с автоматической регулировкой. Хорошая мультимедиа система, 4 штатных динамика с отличным по своим меркам звучанием. Электро зеркала с подогревом и регулировкой.

Машина местная не требует абсолютно никаких вложений, сел и поехал. Торг минимальный присутствует только возле авто. Продаю не спеша, на авто передвигаюсь каждый день. В помощи сторонних лиц не нуждаюсь.