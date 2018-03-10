Ford Fiesta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 33 тыс. км
Цена: 577 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Денис
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Один владелец, куплена в Ключ-Авто за наличные. Оригинальный ПТС 2016 года. Без обременений и ограничений. По кузову вся целая, все детали в заводском окрасе (100%, проверка мастерами и приборами приветствуется). Хорошая комплектация Trend Plus: кондиционер, ABS, ЭУР, бортовой компьютер, заводская аудиосистема, обогрев лобового стекла и передних сидений, подлокотник, ПЭП, зеркала и ручки в цвет кузова, сигнализация с обратной связью. Салон чистый, опрятный. По ходовой, коробке и двигателю нареканий нет. Торг только при осмотре авто.
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