Ford Fiesta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 33 тыс. км

Цена: 577 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Один владелец, куплена в Ключ-Авто за наличные. Оригинальный ПТС 2016 года. Без обременений и ограничений. По кузову вся целая, все детали в заводском окрасе (100%, проверка мастерами и приборами приветствуется). Хорошая комплектация Trend Plus: кондиционер, ABS, ЭУР, бортовой компьютер, заводская аудиосистема, обогрев лобового стекла и передних сидений, подлокотник, ПЭП, зеркала и ручки в цвет кузова, сигнализация с обратной связью. Салон чистый, опрятный. По ходовой, коробке и двигателю нареканий нет. Торг только при осмотре авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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