Ford Fiesta Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 33 тыс. км Цена: 577 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Один владелец, куплена в Ключ-Авто за наличные. Оригинальный ПТС 2016 года. Без обременений и ограничений. По кузову вся целая, все детали в заводском окрасе (100%, проверка мастерами и приборами приветствуется). Хорошая комплектация Trend Plus: кондиционер, ABS, ЭУР, бортовой компьютер, заводская аудиосистема, обогрев лобового стекла и передних сидений, подлокотник, ПЭП, зеркала и ручки в цвет кузова, сигнализация с обратной связью. Салон чистый, опрятный. По ходовой, коробке и двигателю нареканий нет. Торг только при осмотре авто.